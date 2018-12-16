TREND

Adana'da kokoreç ustası sokak köpeklerini ninni söyleyerek uyutuyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 16.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Adana'da kokoreç ustası 29 yaşındaki Sercan Üçtepe, yıllardır tezgahının çevresinde beslediği sokak köpeklerini gece tezgahını kapattıktan sonra söylediği ninnilerle uyutuyor.

Adana'da kokoreç ustası sokak köpeklerini ninni söyleyerek uyutuyor

Merkez Çukurova İlçesi Toros Mahallesi’nde 16 yıldır kokoreççilik yapan Sercan Üçtepe, ilk günden bu yana bölgedeki sokak köpeklerini dost edindiklerini ve bir aime olduklarını belirtti. Hayvanları çok sevdiğini belirten Üçtepe, sokak köpeklerinin gıda başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılamaya çalıştığını dile getirdi. Üçtepe, tezgahını gece geç saatlerde kapattığını ve kalan kokoreçleri de köpeklere verdiğini kaydetti. Köpeklerin kokoreç yemeye bayıldığını ifade eden Sercan Üçtepe, 'Dobi' adını verdiği köpeğin kokoreç yemeden yatmadığını belirtti.

kokorec-ustasi-kopek-ninni-2

Babasının açtığı tezgahta yıllardır severek bu işi yürüttüklerini söyleyen Üçtepe, işlerinin gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle baçı tehlikelerle de karşılaşabildiklerini bildirdi. Bu tehlikelere karşı köpeklerin kendilerini koruduğunu söyleyen Üçtepe, şöyle konuştu:

"Köpeklerimiz öyle hayvanlar ki; 6’ncı hisleri kuvvetli olduğu için kimin zarar vereceğini, kimin zarar vermeyeceğini anlıyorlar. Ona göre de koruma iç güdüsüyle burayı ve bizleri sahipleniyorlar. O yüzden bazı arabaları tezgaha yaklaştırmıyorlar. Bazı müşteriler ise geliyor ve onları çok seviyor. Masalarına çağırıp kokoreç yediriyorlar. İnsanlar hem kokoreç yiyor, hem de hayvan sevgisini tadarak buradan mutlu ayrılıyorlar."

kokorec-ustasi-kopek-ninni-3

Sercan Üçtepe, tezgahını kapattıktan sonra ninni söyleyip, köpekleri uyuttuğunu ifade etti. Kokoreç yemeye gelen bir müşterisinin çektiği videoda bir köpeği ninni söyleyerek uyuttuğu görülen Sercan Üçtepe, "Videoda gördüğünüz köpeğe ve diğerlerine ben her gece ninni söylerim ve öyle uyurlar. Zaten ninniye girdiğim an esnemeye başlarlar. Böylece kendilerini güvende hissederler. Kucağımda uyuduktan sonra biraz ilerde yuvaları var. Yuvalarına götürüp yatırıyoruz. Yaklaşık 16 yıldır burada onlarla bir aile olduk" dedi. (DHA)

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Trabzon'da açıldı, herkesi şaşkına çevirdi! Türkiye'de ilk...Trabzon'da açıldı, herkesi şaşkına çevirdi! Türkiye'de ilk...
Sahilde yürürken fark etti! Şoka girdiSahilde yürürken fark etti! Şoka girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sercan üçtepe çukurova

En Çok Okunan Trend Haberler

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’nin yaşadığı ilginç olayı anlattı!

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’nin yaşadığı ilginç olayı anlattı!

Ölen babasının ardından cennete mektup gönderdi

Ölen babasının ardından cennete mektup gönderdi

Görme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtı

Görme engelli bir kişi, Playboy'a tazminat davası açtı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Markette şoke eden olay! İki kadın herkesin içinde...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duyan ona koşuyor, yurt dışından bile talep yağıyor! Öyle bir hikayesi var ki

Duyan ona koşuyor! Öyle bir hikayesi var ki...

Harry Potter temalı kafe Trabzon'da açıldı! Türkiye’de ilk, dünyada ikinci...

Trabzon'da açıldı, herkesi şaşkına çevirdi! Türkiye'de ilk...

Bodrum'da üzücü manzara! Görünce şoka girdi

Sahilde yürürken fark etti! Şoka girdi

Muğla'da üniversitelilerin yüksek kira tepkisi

Üniversite öğrencileri sokağa döküldü!

Rüyada baba görmek ne anlama gelir? Baba ile ilgili görülen rüyalar neye işarettir?

Rüyada babayı görmek ne anlama gelir?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Saatlerce beklediler... Kuyruk uzadıkça uzadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.