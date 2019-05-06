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Adana'da 'kuma' dehşeti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Adana'da, Songül K., eşi Aydın K.'nin üzerine kuma olarak getirdiği 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye'yi bıçaklayarak, öldürdü.

Adana'da 'kuma' dehşeti!

Adana Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K. (32), dün akşam eşi Aydın K.'nin(34), bir süre önce üzerine kuma olarak eve getirdiği 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye (18) ile tartıştı.

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Aynı evde kalan 2 kadın arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Songül K., mutfaktan aldığı bıçakla Dirbaye'yi bıçakladı.

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5 aylık hamile genç kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dirbaye, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

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Songül K. ise gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana kuma bıçaklama cinayet

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