Adana'da 'kuma' dehşeti!

Adana Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde oturan Songül K. (32), dün akşam eşi Aydın K.'nin(34), bir süre önce üzerine kuma olarak eve getirdiği 5 aylık hamile Suriyeli Takrid Dirbaye (18) ile tartıştı.

Aynı evde kalan 2 kadın arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Songül K., mutfaktan aldığı bıçakla Dirbaye'yi bıçakladı.

5 aylık hamile genç kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dirbaye, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Songül K. ise gözaltına alındı.

(DHA)

