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Adana'da marketteki çocuk istismarında flaş gelişme: Tutuklandı

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HABER  | 13.04.2019 00:52 | Son Güncelleme

Adana'da küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Adana'da marketteki çocuk istismarında flaş gelişme: Tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen zanlı hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Bugün sosyal medyada paylaşılan videoda, bir çocuğa cinsel istismarda bulunan M.A.K. isimli şahıs, 9 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Adana'da bir markette küçük yaşta bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen bir kişinin, marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

(AA)


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