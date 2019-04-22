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Adana'da tacizciye sütyen takıp etek giydirip gezdirdiler

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GÜNDEM  | 22.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Adana'da 2 kardeş, akrabaları genç kızı taciz ettiği gerekçesiyle 18 yaşındaki genci sütyen ve etek giydirip, sokaklarda gezdirdi. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşan kardeşler, tutuklandı.

Adana'da tacizciye sütyen takıp etek giydirip gezdirdiler

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Halil K. (23) ve ağabeyi Hasan K. (25) akrabaları olan genç kızın C. isimli genç tarafından taciz edildiğini öğrendi. Öfkeye kapılan kardeşler, tacizle suçlanan gencin iş yerine gitti. Buradaki çalışanlardan A.D. (18), kardeşlere, C.'nin işyerinde olmadığını söyledi. Ancak kardeşler, A.D.'yi tacizciye yardım ettiği gerekçesiyle zorla otomobillerinin bagajına koyup, kaçırdı.

ETEK VE SÜTYEN GİYDİRDİLER

Hasan K. ve Halil K. yol üzerindeki bir mağazadan etek ve sütyen alıp, A.D.'ye giydirdi. Ardından dan A.D.'yi sokak ortasında gezdirerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine araştırma başlatan polis, Halil K. ve ağabeyi Hasan K.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana taciz Etek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ortada devlet ve adalet olmayınca sonuç bunlar oluyor
Ülkede herkes adalet bekçisi olmuş arkadaş. 18 yaş altında bir genç belki arkadaşlık teklif etti nedir yani bu yaptığınız? 18 yaşıında çocuğa etek giydirdiniz delikanlı oldunuz değil mi çakma mafyalar
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