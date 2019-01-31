Adana'da tim kuruldu! Emine'nin ölümünden sonra ev ev geziyorlar

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 31.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyunu, son olarak Adana'da 13 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Kahreden olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü oluşturduğu timle ev ev, sokak sokak, park park gezerek aileleri ve çocukları oyunun zararlarını anlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde Adana’da intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın 'Mavi Balina' oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, ailelere ve çocuklara ulaşarak 'Mavi Balina' oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatması talimatını verdi.

MAVİ BALİNA TİMİ KURULDU

Bunun üzerine Mavi Balina timi oluşturdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik 'Mavi Balina' timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı. Polis gördüğü her çocuğa ve velisine çocukların karşılaşabileceği siber tehlikelerin boyutlarına dikkat çekti, ailelerden çocuklarını 'Mavi Balina' oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu.

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Ekipler, çocukları intihara teşvik eden 'Mavi Balina' oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istediğini, ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticilerinin, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engellediğini, korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina'nın, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istediğini anlattı.

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Polis, çocuklara ve ailelere, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Adanalı çocuğun bilgisayarında ve defterlerinde yapılan araştırmalarda, 'Mavi Balina'nın işaretlerine rastlandığını bu nedenle başka canların gitmemesi için oyundan uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Polisin gittiği bir evde anneyi bilgilendirme yaparken çocuğun elinde tabletle oyun oynayarak gelmesi ve bilgilendirme sırasında da oyunu bir an olsun bırakmadığı görüldü. Gidilen bir evde ise çocuğun bazı arkadaşlarının 'Mavi Balina' oyunu oynadığını ancak daha sonra tehlikeli olduğunu öğrenince bıraktığını söylemesi dikkat çekerken kendisinin de Adana'da intihar eden küçük kızı haberlerde izlediğini bu nedenle anne ve babasının istemediği oyunları oynamadığını ifade etti.

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Anne ise polislerin başka çocukların ölmemesi için kendilerini uyarmasının çok sevindirici olduğunu, bu nedenle polislere teşekkür ederken, Mavi Balina oyununu kızın ölümünden sonra haberlerden öğrendiğini, çocuklarını sürekli kontrol ettiğini söyledi. Polis sokaklar da da aileleri uyardı. Aileler ve çocuklar bu uyarılardan çok memnun kaldıklarını ortamın çok kötü olduğunu söylerken çocuklar da Mavi Balina oyununu bildiklerini tehlikeli olduğu için oynamadıklarını söyledi.

Polisin kurduğu Mavi Balina timi, Adana'daki bütün çocuk ve ailelere ulaşana kadar devam edeceği öğrenildi.

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EMİNE'NİN TUTTUĞU NOTTA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Emine’nin hayatını kaybetmesinin ardından defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastlamıştı.

25 MADDELİK LİSTE

“Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak” başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. “Mavi Balina” oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildi. Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.

Kaynak: İHA


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