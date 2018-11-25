Adana'da üretilen tespihi görenler şaşkına dönüyor! Fiyatı dudak uçuklattı...

Adana’da tespih işçiliğini üç kuşaktır sürdüren Emre Bozkurt, 1,8 karat siyah pırlantayla 33’lük tespih yaptı. Bozkurt, pırlanta tespihe 250 bin TLnin üzerinde çok sayıda teklif aldıklarını, ancak kabul etmediklerini söyledi. Kentteki kuyumcuların siyah pırlanta taşlı tespihi satın almak için yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Bozkurt, "Bu tespih 33 tane pırlanta taştan oluşuyor ve hepsinin aynı boyda olması nadir bir şeydir. Bu şekilde dizayn ettik. Kuyumcular yoğun ilgi gösteriyor ama 300 bin TLden aşağı bir fiyata satmıyoruz" dedi.

Ürettikleri tespihleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini kaydeden Bozkurt, özellikle Birleşik Arap Emirliklerinin, Türk tespihlerine yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Tespihin en çok İstanbul ve Ankarada satıldığını söyleyen Bozkurt, çok sayıda atölye ve zanaatkar nedeniyle tespih üretim sektörünün merkezinin ise Adana olduğunu vurguladı.

YURT İÇİNE GÜNDE 400, YURT DIŞINA 40 SİPARİŞ

Bozkurt, pek çok değerli taştan tespih ürettiklerine dikkat çekerek şunları söyledi: