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Adana'da vahşet! Köpeğini çekicinin arkasında sürükledi

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YAŞAM  | 14.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Adana'da, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini çalıştığı şirketin çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen şoföre, görenler tepki gösterdi.

Adana'da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpeğin, içler acısı hali, görenleri isyan ettirdi. Otomobille çekicinin önünü kesenler, şoförle tartışmaya başladı. Cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü. İsmi açıklanmayan şoförün, köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini savunduğu öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

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komsularin-tavuklarina-saldirdi-diye-kopegini-cekicinin-arkasinda-surukledi_2217_dhaphoto1

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana köpek

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ulen baglayın o şerefsizi o aracın arkasına birazda aynı eziyti ona çektirin bakbakalım nasıl kuzu gibi oluyor insan nüsfettesi ulen yazık günah bu mübarek günde garibim bu hayvancagıza ne yapmış olursa olsun böyle bir ceza olamaz adı üstünde hayvan bu yapabilir cenabil rabbim ne diyor onlar benim dilsiz kullarım dır diyo
Allah cezanızı versin ne istiyorsunuz bu hayvanlardan vicdansızlar
hayvanlar nefisleriyle hareket ederpeki sen neyle hareket ettin ramazan günü? aç sa tavuk yemiş olabilir aç bırakmayacaksın
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