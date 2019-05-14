Adana'da vahşet! Köpeğini çekicinin arkasında sürükledi

Adana'da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpeğin, içler acısı hali, görenleri isyan ettirdi. Otomobille çekicinin önünü kesenler, şoförle tartışmaya başladı. Cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü. İsmi açıklanmayan şoförün, köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini savunduğu öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
(DHA)
Asansör odasında korkunç intihar! Geriye sadece üç mektup kaldı
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Ramazan bayramı öncesi tatlıda büyük oyun! Uzmanlar uyardı
Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Okuyucu Yorumları 4 yorum