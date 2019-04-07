Adana'daki Portakal Çiçeği Karnavalı'ndan renkli karnaval korteji!

7'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan kişiler, gönüllerince eğlendi.
BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ
Adana'da süren 'Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe katılanlar, çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Kentteki çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte, animatörler ve çeşitli figürler korteje renk kattı. Karnaval gongunun çalındığı yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini söyledi. Ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamlarken, sanatçı İrem Derici ise konser verdi.
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