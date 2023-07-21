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  4. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan transfer sözleri! "Galatasaray düşünmüyorsa alabiliriz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan transfer sözleri! "Galatasaray düşünmüyorsa alabiliriz"

21.07.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dorukhan Toköz transferine dair konuşan Sancak, Yunus Akgün için de Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Son olarak Dorukhan Toköz transferinde mutlu sona ulaşan Adana ekibinde Başkan Sancak bu transfere dair konuşurken bir itirafta da bulundu.

"İLK HEDEFİMİZ TAYLAN'DI"

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Dorukhan Toköz transferinin nasıl gerçekleştiğini açıklayan Murat Sancak, "Dorukhan Toköz, gündemimizde olan bir oyuncu değildi. Taylan Antalyalı aklımıza gelmişti. Onunla görüşmüştük ama sonra Dorukhan çıktı, fazla sürmeden anlaştık. Taylan Antalyalı'da bonservis olayı vardı. Bonservisi elinde olduğu için Dorukhan'ı tercih ettik." dedi.

"GALATASARAY DÜŞÜNMÜYORSA ALABİLİRİZ"

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Yunus Akgün hakkında da konuşan Murat Sancak, "Eğer Galatasaray, Yunus Akgün'ü düşünmüyorsa düşünebiliriz ama şu anda o bölgede ihtiyacımız yok." sözleriyle cümlelerini noktaladı.

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