SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor'u evinde 3-1 mağlup etti!

Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor'u evinde 3-1 mağlup etti!

21.05.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak konusu oldu. Karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı. Maçta Hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Filiz'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Candaş Elibil üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olarak açıklandı. Peki, Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İte, muhtemel 11'ler...

Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor'u evinde 3-1 mağlup etti!

Adana Demirspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in öğrencileri karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Adana Demirspor Beşiktaş maç sonucu internette araştırılıyor. İşte Adana Demirspor Beşiktaş maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri..

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı bugün (21 Mayıs 2023 Pazar) saat 19.00'da başladı.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes ve 72. dakikada Cenk Tosun (P) ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar (P) kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 19. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Adana Demirspor ilk 11'i: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Gökhan, N'Diaye, Akintola, C. Ndiaye, Belhanda.

Beşiktaş ilk 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında ağır sözler! 'Saçını düzelteceğine...'Canlı yayında ağır sözler! 'Saçını düzelteceğine...'
Fenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak... Yıldız isme 160 milyonluk teklifFenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak... Yıldız isme 160 milyonluk teklif
Altınordu'da deprem! ''Yoruldum kelimesi çok yetersiz, ben bittim...''Altınordu'da deprem! ''Yoruldum kelimesi çok yetersiz, ben bittim...''
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor beşiktaş adana demirspor beşiktaş maçı ne zaman spor toto maçı beşiktaş maç sonu younes spor tot beşiktaş maçı ne süper li spor to beşiktaş maçını maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

ATA İttifakı resmen dağıldı! Vecdet Öz'den açıklama geldi

ATA İttifakı resmen dağıldı! Vecdet Öz'den açıklama geldi

'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"

'Yüzde 60' iddiası ses getirecek! "Bu uyarıyı yapmak tarihi vazifem"

Ümraniyespor - Ankaragücü maçında futbolda ender rastlanacak bir pozisyon yaşandı!

Ümraniyespor - Ankaragücü maçında futbolda ender rastlanacak bir pozisyon yaşandı!

Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!

Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son!

İlkay Gündoğan transferinde mutlu son!

Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!

Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.