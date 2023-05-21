Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Adana Demirspor'u evinde 3-1 mağlup etti!

Adana Demirspor ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in öğrencileri karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyordu. Adana Demirspor Beşiktaş maç sonucu internette araştırılıyor. İşte Adana Demirspor Beşiktaş maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri..

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı bugün (21 Mayıs 2023 Pazar) saat 19.00'da başladı.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynandı.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana geldi.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes ve 72. dakikada Cenk Tosun (P) ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar (P) kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 19. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Adana Demirspor ilk 11'i: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Gökhan, N'Diaye, Akintola, C. Ndiaye, Belhanda.

Beşiktaş ilk 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk.



