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Adana Demirspor David Luiz'in peşinde

08.07.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un Balotelli ve Belhanda transferlerinin ardından Brezilyalı stoper David Luiz için girişimlere başladığı kaydedildi.

Adana Demirspor David Luiz'in peşinde

Mario Balotelli ve Younes Belhanda transferleriyle Avrupa'da büyük sükse yaratan Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir büyük imzaya daha hazırlanıyor.

Mavi-siyahlı ekibin, Arsenal ile sözleşmesi bittinten sonra ayrılan Brezilyalı stoper David Luiz ile görüştüğü bildirildi. Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.

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transfer Adana Demirspor
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