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Adana Demirspor sahadan çekildi sıcağı sıcağına yaptığı yorum çok konuşuldu: "Kan akacaktı kan!"

10.02.2025 08:47
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Türk futbolunda ilginç akşamlardan biri daha yaşandı. Adana Demirspor, Galatasaray karşısında ilk yarı bitmeden sahadan çekildi. Mertens'in tartışmalı penaltısı sonrası bu karar alındı. Murat Sancak, maç sonrası katıldığı TV programlarında Okan Buruk'a ve Mertens'e tepki gösterdi. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ise maç sonu yayınında "Kan akacaktı kan! Çekin fişi gitsin futbol çıksın hayatımızdan" dedi.

Adana Demirspor sahadan çekildi sıcağı sıcağına yaptığı yorum çok konuşuldu: "Kan akacaktı kan!"

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma dün akşama damga vurdu. Maçın hemen başında Galatasaray, Mertens'in pozisyonuyla penaltı kazandı Morata topu ağlara gönderdi sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti. Pozisyon tartışmaların merkezindeydi. VAR'ın olaya müdahale etmemesi gerginliği tırmandırdı.

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Adana Demirspor, Murat Sancak'ın talimatıyla 30. dakikada sahadan çekildi. Galatasaray, TFF'nin kararını beklemeye geçti. Karşılaşmanın 3-0 Galatasaray lehine tecil edilmesi bekleniyor. Murat Sancak, maçtan sonra yaptığı açıklamada Galatasaray ile bir dertlerinin olmadığını durumun MHK ve hakemlerle ilgili olduğunu açıkladı.

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Karşılaşmanın ardından bir Youyube programında konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, çok sert ifadeler kullandı. Nihat Kahveci, hem başkanların hem yöneticilerin birbirlerine sürekli belaltı ifadeler kullandığını söylerken 'Kan akacaktı kan! Dün akşamki durum iyi oldu' dedi.

NİHAT KAHVECİ: ÇEKİN FİŞİ KAPATIN

"Çok iyi oldu bu! Çekin fişi kapatın, Futbol çıksın hayatımızdan. Çünkü böyle olacağı çok belliydi. Hakem hataları, yönetici açıklamaları...

Başkanlar, TFF başkanı, birbirlerine bel altı laf sokmalar! Şerefsiz, hırsız, FETÖ'cü, örgütçü... Dışarıda kan akacaktı! Oynamayın abi kapatın futbolu."

Adana Demirspor’un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Adana Demirspor’un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Haklı bir isyan
Adana Demirspor’u hakkı yendi doğru karar
Kararın arkasında başka bir neden var
Yaşananlar bence kurmaca

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Nihat Kahveci galatasaray
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