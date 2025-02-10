Adana Demirspor sahadan çekildi sıcağı sıcağına yaptığı yorum çok konuşuldu: "Kan akacaktı kan!"

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma dün akşama damga vurdu. Maçın hemen başında Galatasaray, Mertens'in pozisyonuyla penaltı kazandı Morata topu ağlara gönderdi sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti. Pozisyon tartışmaların merkezindeydi. VAR'ın olaya müdahale etmemesi gerginliği tırmandırdı.

Adana Demirspor, Murat Sancak'ın talimatıyla 30. dakikada sahadan çekildi. Galatasaray, TFF'nin kararını beklemeye geçti. Karşılaşmanın 3-0 Galatasaray lehine tecil edilmesi bekleniyor. Murat Sancak, maçtan sonra yaptığı açıklamada Galatasaray ile bir dertlerinin olmadığını durumun MHK ve hakemlerle ilgili olduğunu açıkladı.

Karşılaşmanın ardından bir Youyube programında konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, çok sert ifadeler kullandı. Nihat Kahveci, hem başkanların hem yöneticilerin birbirlerine sürekli belaltı ifadeler kullandığını söylerken 'Kan akacaktı kan! Dün akşamki durum iyi oldu' dedi.

NİHAT KAHVECİ: ÇEKİN FİŞİ KAPATIN

"Çok iyi oldu bu! Çekin fişi kapatın, Futbol çıksın hayatımızdan. Çünkü böyle olacağı çok belliydi. Hakem hataları, yönetici açıklamaları...

Başkanlar, TFF başkanı, birbirlerine bel altı laf sokmalar! Şerefsiz, hırsız, FETÖ'cü, örgütçü... Dışarıda kan akacaktı! Oynamayın abi kapatın futbolu."