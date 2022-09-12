ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? TS maçı canlı izle!

Adana Demirspor Trabzonspor maçı için taraftarın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi birçok taraftar arama motorlarında 'Adana Demirspor Trabzonspor maçı canlı izle' konu başlığını araştırmaya başladı. Peki, Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR TARBZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihindeSakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

