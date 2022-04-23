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Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

23.04.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Peki Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılamaya ilişkin bilgiler...

Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da için heyecan dorukta. Mavi-lacivertliler, Yeni Adana Stadyumu'nda bordo mavileleri konuk edecek. Taraftarlar Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Adana Demirspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Heyecanla beklenen karşılamanın ayrıntıları haberimizde.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Adana Demirspor Trabzonspor maçı 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Yaşar Kemal Uğurlu

ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

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Trabzonspor Adana Demirspor
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