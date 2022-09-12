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Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

12.09.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi merak konusu oldu. Adana Demirspor ile Trabzonspor 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı bordo mavili ekip rakip sahadan üstünlükle ayrılmayı hedeflerken, Vincenzo Montella'nın öğrencileri de aynı amaçla sahaya çıkacak. Peki Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan hangi takımlı?

Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan 12 Eylül 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Atilla Karaoğlan kimdir? İşte Adana Demirspor Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi...

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ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?

Atilla Karaoğlan ile ilgili çok sayıda detay merak edilirken tecrübeli hakemin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. Fakat, Karaoğlan'ın hangi takımı tuttuğu konusuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

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