Adana Demirspor'un 16'lık genç file bekçisi Deniz Dönmezer İstanbul'un 3 büyüğü ile İngilizleri peşine taktı!

Geçtiğimiz sezon küme düşen Adana Demirspor’un kalesinde devleşen ve büyük takımlara göz kırpan genç file bekçisi Deniz Dönmezer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç kalecinin menajeri Murat Erdoğan, Radyospor’da yaptığı açıklamalarda 3 büyüklerin oyuncuya ilgisinin olduğunu ve İngiltere’nin dev takımlarının da nabız yokladığını belirtti. İşte açıklamaları…

MENAJERİ AÇIKLADI!

Erdoğan, "Deniz Dönmezer için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sözlü olarak teklif aldık. 3 büyük takımın kaleci departmanındaki hocalarla görüşmeler oldu. Deniz'in transfer sürecini Murat Sancak yönetiyor" ifadelerini kullandı.

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Murat Erdoğan, "Manchester City'nin yöneticisi Samuel ile görüşme yaptık. Manchester City, Deniz'in maçlarını takip etti. Liverpool'un kaleci departmanındaki yetkililer Eyüpspor - Adana Demirspor maçına geldi. Ancak Deniz o maçta sakatlığı sebebiyle oynayamadı. Deniz'i Liverpool dışında Chelsea de izledi. Deniz'in yaşı itibariyle bu kulüpler aksiyon alamadı. Çünkü Deniz henüz 16 yaşında ve yaşı itibariyle Avrupa'ya transferi zor" dedi.