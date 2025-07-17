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Adana Demirspor'un 16'lık genç file bekçisi Deniz Dönmezer İstanbul'un 3 büyüğü ile İngilizleri peşine taktı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un 16 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dönmezer için İstanbul’un 3 büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile İngiliz takımları adeta çarpışıyor. Genç file bekçisi için menajeri teklifleri açıkladı…

Adana Demirspor'un 16'lık genç file bekçisi Deniz Dönmezer İstanbul'un 3 büyüğü ile İngilizleri peşine taktı!
Burak Kavuncu

Geçtiğimiz sezon küme düşen Adana Demirspor’un kalesinde devleşen ve büyük takımlara göz kırpan genç file bekçisi Deniz Dönmezer için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç kalecinin menajeri Murat Erdoğan, Radyospor’da yaptığı açıklamalarda 3 büyüklerin oyuncuya ilgisinin olduğunu ve İngiltere’nin dev takımlarının da nabız yokladığını belirtti. İşte açıklamaları…

MENAJERİ AÇIKLADI!

Adana Demirspor un 16 lık genç file bekçisi Deniz Dönmezer İstanbul un 3 büyüğü ile İngilizleri peşine taktı! 1

Erdoğan, "Deniz Dönmezer için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sözlü olarak teklif aldık. 3 büyük takımın kaleci departmanındaki hocalarla görüşmeler oldu. Deniz'in transfer sürecini Murat Sancak yönetiyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZLER İLGİLENİYOR

Adana Demirspor un 16 lık genç file bekçisi Deniz Dönmezer İstanbul un 3 büyüğü ile İngilizleri peşine taktı! 2

Murat Erdoğan, "Manchester City'nin yöneticisi Samuel ile görüşme yaptık. Manchester City, Deniz'in maçlarını takip etti. Liverpool'un kaleci departmanındaki yetkililer Eyüpspor - Adana Demirspor maçına geldi. Ancak Deniz o maçta sakatlığı sebebiyle oynayamadı. Deniz'i Liverpool dışında Chelsea de izledi. Deniz'in yaşı itibariyle bu kulüpler aksiyon alamadı. Çünkü Deniz henüz 16 yaşında ve yaşı itibariyle Avrupa'ya transferi zor" dedi.

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