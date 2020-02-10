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Adana 'kimler geldi, kimler geçti' kahvesi

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde 89 yılından beri kıraathane işleten Necat Karataş, kıraathanesinin duvarlarını, ölen müşterilerinin fotoğraflarıyla süslüyor.

Adana 'kimler geldi, kimler geçti' kahvesi

Adana'nın Kozan ilçesinde 35 yıllık kıraathane işletmeciliği yapan Necat Karataş ölen hemşehrilerinin fotoğraflarını kıraathanede sergiliyor. Kozanlı vatandaşları ve akrabalarını kıraathane duvarında görenler geçmişi yâd ederek vefat eden akraba ve arkadaşlarını anıyor.

Vefat eden müdavimlerinin fotoğraflarını kıraathanesinin duvarına asan Necat Karataş, kahvehanede ona yardım eden Tilki Ziya adındaki arkadaşı ölünce onun fotoğrafını asarak bu geleneği başlattığını anlatıyor.

SADECE FOTOĞRAFLARA BAKMAK İÇİN GELENLER VAR

Çarşıda hayatını kaybeden esnafları bu şekilde andığını anlatan Karataş, bu geleneği hala sürdürdüğünü sözlerine ekledi. 'Kimler geldi, kimler geçti' kahvesi olarak anılan kıraathanenin duvarlarında 500’ü aşkın fotoğraf yer alıyor. Herkesin bu gelenekten hoşnut olduğunu söyleyen Necat Karataş, artık insanların vefat eden yakınlarının fotoğraflarını getirdiğini söyledi.

Müşterilerinin, kahveye geldiği zaman eskileri anımsadığını ve mutlu olduğunu dile getiren Karataş, sadece fotoğraflara bakmak için gün içinde birçok kişinin içeri girdiğini söyledi.


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Necat Karataş, kimler geldi, kimler geçti kahvesi,

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