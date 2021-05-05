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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

05.05.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği İstasyon ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları, Atatürk ve Baraj caddeleri ile Merkez Park ve Atatürk Parkı sessizliğe büründü.

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik hakimdi. Kentin işlek noktaları tam kapanmada boş kaldı.

Hatay'da da tam kapanma tedbirlerine büyük oranda uyuldu. İşlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Osmaniye'de halkın yoğun olarak kullandığı Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi boş kaldı.

Polis ekipleri, 4 ilde kavşak ve caddelerde denetim yaptı, dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

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Adana Hatay Mersin Osmaniye tam kapanma

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