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    4. Polis arabasına çarptı! Sinirlerine hakim olamayan sürücü polisi elektrikli testereyle sokak ortasında kovaladı... O anlar saniye saniye kamerada

    Polis arabasına çarptı! Sinirlerine hakim olamayan sürücü polisi elektrikli testereyle sokak ortasında kovaladı... O anlar saniye saniye kamerada

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 13:52
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    İskoçya'nın Paisley bölgesinde akan trafikte bir sürücü resmi polis aracına çarptı. Polis aracının akan trafikte durmasına sinirlenen adam aracından çıkarttığı elektrikli testereyle polisi yol boyunca kovalamaya başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'nın Paisley bölgesindeki Glasgow Yolu üzerinde bir araba ile resmi polis aracının çarpışmasının ardından silahlı bir kargaşa meydana geldi. Öğleden sonra meydana gelen tartışmada polise sinirlenen adam aracından çıkarttığı elektrikli testereyle polisi kovalamaya başladı.

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    Olayda iki polis memuru yaralandı ve sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi. Olayla ilgili olarak 27 yaşında bir adam tutuklandı. Kamuya yapılan açıklamada, "Glasgow Yolu, Buchlyvie Yolu ile Allanton Bulvarı arasında kapalıdır. Sürücülerin bölgeden uzak durmaları ve alternatif bir rota kullanmaları isteniyor." ifadelerine yer verildi.

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