Sosyal medyada verdiği cevap gündem yarattı! "Ben pavyonda çalışıyorum bu sorunun cevabını nereden bileyim?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajına ait görüntüler kullanıcılar tarafından viral oldu. Görüntülerde Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar?" sorusunun yöneltildiği genç bir kadın, "Ben okuma yazmayı öğrendim okulu bıraktım, pavyonda çalışıyorum. Ben bu sorunun cevabı nereden sana vereceğim? Nereden bileyim ben bu coğrafya bilgilerini? Okuyamadım. Gezemedim ki. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Gözümü açtım Ankara'da pavyonda çalışıyorum." cevabını verdi.

Pavyonların göründüğünden çok farklı olduğunu söyleyen genç kadın, "Asla göründüğü gibi değil. Heves ediyorlarsa bunun bir perde arkası da var. Görürlerse hemen kaçarlar. Asla görüldüğü gibi değil güzelleştirmesinler böyle şeyleri" ifadelerini kullandı.







