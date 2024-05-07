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    4. Sosyal medyada verdiği cevap gündem yarattı! "Ben pavyonda çalışıyorum bu sorunun cevabını nereden bileyim?"

    Sosyal medyada verdiği cevap gündem yarattı! "Ben pavyonda çalışıyorum bu sorunun cevabını nereden bileyim?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.05.2024 14:51
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    Sosyal medyada gerçekleştirilen bir sokak röportajı kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Röportajda "Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar?" sorusunun yöneltildiği genç bir kadının cevabı sosyal medyada gündem oldu. Genç kadın, "Ben pavyonda çalışıyorum bu sorunun cevabını nereden bileyim?" deyince bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajına ait görüntüler kullanıcılar tarafından viral oldu. Görüntülerde Türkiye hangi iki kıtayı birbirine bağlar?" sorusunun yöneltildiği genç bir kadın, "Ben okuma yazmayı öğrendim okulu bıraktım, pavyonda çalışıyorum. Ben bu sorunun cevabı nereden sana vereceğim? Nereden bileyim ben bu coğrafya bilgilerini? Okuyamadım. Gezemedim ki. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Gözümü açtım Ankara'da pavyonda çalışıyorum." cevabını verdi.

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    Pavyonların göründüğünden çok farklı olduğunu söyleyen genç kadın, "Asla göründüğü gibi değil. Heves ediyorlarsa bunun bir perde arkası da var. Görürlerse hemen kaçarlar. Asla görüldüğü gibi değil güzelleştirmesinler böyle şeyleri" ifadelerini kullandı.

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