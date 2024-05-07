Amerika Birleşik Devletleri'nden emekli olup Türkiye'ye taşındı! "Sınırlı harcamalarla harika bir hayat yaşıyorum"

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Debra Crockett isimli bir kadın evini, arabasını ve diğer değerli tüm eşyalarını satarak dünyayı gezmek için uzun bir seyahate çıktı. Emekli maaşıyla Avrupa seyahatinden sonra Türkiye'ye yerleşen Crockett, "Burada neredeyse hiçbir şey ödemeden yaşıyorum. Sınırlı harcamalarla harika bir hayat yaşıyorum. Hayatta kalmak için bankada milyonlarca ya da yüz binlerce dolarınız olması gerektiğini düşünmek çok saçma. Ben tamamen sosyal güvenliğimle yaşıyorum" diye konuştu.

Business Insider'in haberine göre, Crockett'in Türkiye'deki yaşamında ABD dolarına çevrildiğinde kirası ayda 463 dolar, elektrik faturaları ayda 25 dolar, su faturası ayda 1 doların biraz üzerinde ve interneti ayda 11 doların biraz üzerinde.

Türkiye'deki ikametini her yıl yenilemek için harcadığı yaklaşık 200 dolara rağmen Crockett, ayda 2.929 dolar (yaklaşık 94 bin 512 TL) emekli maaşıyla rahat bir hayat sürüyor.