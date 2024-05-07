Babasına 4 yıllık ilişkisini açıklamaya çalıştı! Heyecandan şekilden şekle girdi... Babasının cevabı karşısında şoke oldu

Babasına 4 yıllık ilişkisini açıklamak için uygun bir ortam yaratan genç kız o anları kameraya kaydederek ölümsüzleştirmek istedi. Babasına sevgilisi olduğunu anlatmak isteyen kız ilk başta cümleye nasıl gireceğini bilemeyerek çok heyecanlandı.

"4 yıllık ilişkimi babama anlatıyorum" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında genç kız, "Sana bir şey diyeceğim. Çok heyecanlandım. Elim ayağım titredi. Konuştuğum biri var" dedi.

Babası ise "Niyetiniz ciddi anlaşılan uygun bir iş ile karşıma çıkarsa Allah yazıysa olur. Gelelim mevzuya. Ben bunu seneler öncesinden biliyorum" dedi. Babasının cevabı üzerine genç kız şaşırırken annesi ise duruma kahkaha atarak tepki verdi.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından beğeni ve yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "En son babalar değil evlat duyuyormuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Annenin kahkahasından daha önce bir çıtlatma yapıldığını sezdim" yorumunu yaptı.







