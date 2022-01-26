Adana'nın en farklı lezzeti: Sofranızdan eksik edemeyeceğiniz bamya dolması tarifi

Bamya, pek çok farklı yemek tarifinde karşımıza çıkıyor. Yemek denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Adana yöresinde ise içi doldurularak dolma halini alıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tarif; bamya severlerin çok seveceği, sevmeyenlere ise bamyayı sevdirecek cinsten. Üstelik yapımı da oldukça kolay! "Adana ve çevresiyle sınırlı kalmasın, herkes bu tarifi denesin" diye bamya dolmasının tarifini araştırdık. İşte malzemelerinden hazırlanışına kadar en detaylı bamya dolması tarifi...

BAMYA DOLMASI

MALZEMELER

1 kg büyük boy bamya

250 gram orta yağlı dana kıyma

Yarım demet maydanoz

1 adet büyük boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

SOSU İÇİN

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 adet olgun domates

2-3 adet sivri biber

1 adet limon suyu

3-4 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

HAZIRLANIŞI