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Adana'nın en farklı lezzeti: Sofranızdan eksik edemeyeceğiniz bamya dolması tarifi

26.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın yöresel yemeklerinden biri olan bamya dolması, sofraların en lezzetli yemekleri arasında yer alıyor. Bu yemek Adana'nın diğer lezzetleri kadar çok bilinmese de denedikten sonra sofralarınızdan eksik etmeyeceğinize eminiz! Kıymalı harç ile dolduracağınız bamyaları, sosu ile dayanılmaz bir lezzete ulaştıracaksınız. Karşınızda bamya dolmasının detayları...

Adana'nın en farklı lezzeti: Sofranızdan eksik edemeyeceğiniz bamya dolması tarifi

Bamya, pek çok farklı yemek tarifinde karşımıza çıkıyor. Yemek denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Adana yöresinde ise içi doldurularak dolma halini alıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tarif; bamya severlerin çok seveceği, sevmeyenlere ise bamyayı sevdirecek cinsten. Üstelik yapımı da oldukça kolay! "Adana ve çevresiyle sınırlı kalmasın, herkes bu tarifi denesin" diye bamya dolmasının tarifini araştırdık. İşte malzemelerinden hazırlanışına kadar en detaylı bamya dolması tarifi...

BAMYA DOLMASI

MALZEMELER

  • 1 kg büyük boy bamya

  • 250 gram orta yağlı dana kıyma

  • Yarım demet maydanoz

  • 1 adet büyük boy kuru soğan

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Tuz

SOSU İÇİN

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çorba kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 2 adet olgun domates

  • 2-3 adet sivri biber

  • 1 adet limon suyu

  • 3-4 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Bamyaların baş kısmını bıçak yardımıyla kesin ve sonradan kapak olarak kullanmak için ayırın.

  • Bamyaların iç kısımlarını zedelemeden dikkatlice çıkarıp temizleyin.

  • Tamamına aynı işlemi uyguladıktan sonra iç harcı hazırlayın.

  • İç harç için bir kaba kıymayı, ince rendelenmiş kuru soğanı, ince kıyılmış maydanozu ve zeytinyağını ekleyerek iyice karıştırın.

  • Üstüne kimyonu, kırmızı pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyip harcınızı karıştırmaya devam edin.

  • Hazırladığınız iç harcı bamyaların içine eşit şekilde doldurun ve bamyaları ayırdığınız baş kısımlarıyla kapatın.

  • Bamyaları düz bir tencerenin içine yan yana dizin.

  • Sosunu hazırlamak için sivri biberleri ince ince kıyıp tavaya alın.

  • Domatesi rendeleyin ve üzerine ekleyin.

  • Ardından 3-4 diş sarımsağı da kıyarak tavaya ilave edin.

  • Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını, domates salçasını, biber salçasını, limon suyunu, tuzu, kimyonu, karabiberi ve kırmızı pul biberi ilave edip sosu ocakta pişirin.

  • Sos kaynadıktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip biraz süre daha kaynatın.

  • Sosu bamyaların üzerinde gezdirerek dökün.

  • Bamya dolmalarını orta ateşte bamyalar yumuşayana kadar pişirin ve servis edin.
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