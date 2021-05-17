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Adana Ticaret Borsası

17.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,092,15MısırKg2,042,10Soya fasulyesiKg4,805,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg16,9017,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Tüzün Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Yeni Berfin Eczanesi
Seyhan
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