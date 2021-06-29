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Adana Ticaret Borsası

29.06.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,53 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,432,53MısırKg2,272,35Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg18,5018,60

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