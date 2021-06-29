Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,432,53MısırKg2,272,35Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg18,5018,60



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