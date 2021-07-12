YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

12.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,34 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı en yüksek 2,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,442,54MısırKg2,262,34Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,9020,00

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Adana Demirsporlu defans oyuncusu Tarık Çamdal: "Çok iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum"Adana Demirsporlu defans oyuncusu Tarık Çamdal: "Çok iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum"

Adana Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:22
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:07
Yatsı
21:42

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını çıkardı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış 3 yıldır bulunamadı

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

Manisa'da haber alınamayan kadını jandarma buldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.