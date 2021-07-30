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Adana Ticaret Borsası

30.07.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,55 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 2,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,452,55MısırKg2,272,35AyçiçeğiKg4,854,95Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,9021,00

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Adana Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
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Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:55
Yatsı
21:24

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Ayhan Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Sular Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Selvi Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
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