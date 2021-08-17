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Adana Ticaret Borsası

17.08.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,76 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı en yüksek 2,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,662,76MısırKg2,272,35AyçiçeğiKg4,955,05Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,9021,00

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Adana Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:48
İkindi
16:32
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Adana Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Aslı Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Durdane Eczanesi
Seyhan
Pınar Eczanesi
Seyhan
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