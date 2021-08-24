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Adana Ticaret Borsası

24.08.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 20,50 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 20,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,752,85MısırKg2,462,54AyçiçeğiKg4,955,05Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,4020,50

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Adana Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Sema Taşpınar Eczanesi
Seyhan
Demir Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
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