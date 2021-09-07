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Adana Ticaret Borsası

07.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,80 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,702,80MısırKg2,442,52AyçiçeğiKg4,905,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,9020,00

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Adana Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
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Sabah
06:07
Öğle
12:42
İkindi
16:17
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
İhtisas Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
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