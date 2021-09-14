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Adana Ticaret Borsası

14.09.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg2,702,80MısırKg2,442,52AyçiçeğiKg5,105,20Soya fasulyesiKg4,855,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,1019,20

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Belde Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Soytoprak Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
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