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Adana Ticaret Borsası

22.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,91 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,003,10MısırKg2,812,91AyçiçeğiKg5,255,35Soya fasulyesiKg5,155,30Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
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