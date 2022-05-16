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Adana Ticaret Borsası

16.05.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)BuğdayKg5,956,05MısırKg5,705,90Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg50,9051,00

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