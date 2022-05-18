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Adana Ticaret Borsası

18.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 6,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,056,15MısırKg5,856,05Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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