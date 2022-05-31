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Adana Ticaret Borsası

31.05.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,807,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00MısırKg6,106,30

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Gökçe Eczanesi
Seyhan
Akdağ Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
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Seyhan
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