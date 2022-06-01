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Adana Ticaret Borsası

01.06.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 6,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,807,00MısırKg6,106,25Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Adana Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:14
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:59
Yatsı
21:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Çarşamba

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Nurdan Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Harman Eczanesi
Seyhan
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