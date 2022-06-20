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Adana Ticaret Borsası

20.06.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,307,50MısırKg6,156,35Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Gökçe Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Güvel Eczanesi
Seyhan
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