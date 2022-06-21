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Adana Ticaret Borsası

21.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg6,06,10Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Adana Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Perşembe

Bulut Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Çalışkan Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
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Buğra Eczanesi
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