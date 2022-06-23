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Adana Ticaret Borsası

23.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,957,15MısırKg5,856,05Pamuk (Roller Cins Çukurova ekstra standart)Kg52,9053,00

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