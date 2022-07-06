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Adana Ticaret Borsası

06.07.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,907,10MısırKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,9043,00

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adana ticaret borsası

Adana Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:45

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Omerya Eczanesi
Seyhan
Uçar Eczanesi
Seyhan
İlgi Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
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