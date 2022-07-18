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Adana Ticaret Borsası

18.07.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,057,25MısırKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Adana Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:26
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:04
Yatsı
21:37

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazartesi

Bulut Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Aybüke Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
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