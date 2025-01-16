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Nikahtan sadece 70 saniye sonra kocasının sözüyle şaşkına döndü! Sosyal medyada gündem yarattı: "Düğün günümüzü mahvetti"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 11:10
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TikTok'ta "noiwontthanks" kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın düğün günlerine ait bir detayı anlatınca gündem yarattı. Nikahtan sadece 70 saniye sonra eşinin söylediği sözlerle düğün gününü mahvettiğini dile getiren genç kadın, "Hata yaptığımı o anda anlamıştım" dedi.

Nikahtan sadece 70 saniye sonra kocasının sözüyle şaşkına döndü! Sosyal medyada gündem yarattı: "Düğün günümüzü mahvetti"

TikTok kullanıcısı "noiwontthanks" 150.000'den fazla beğeni toplayan viral bir klipte düğün gününün nasıl mahvolduğunu anlattı. Bu hikayenin kendisini 11 yıldır rahatsız ettiğini dile getiren genç kadın, "Kocam düğün günümüzü mahvetti ve bu hikaye beni 11 yıldır rahatsız ediyor. Sadece anlatmak istiyorum. Hiçbir zaman büyük bir düğün istemedim. Koridorda yürürken insanların bana bakmasını ya da buna benzer bir şey istemedim. Bu yüzden sadece nikah yaptık. Nikah sırasında her şay yolundaydı. İkimiz de çok mutluyduk. Yaklaşık 60 saniye evli kalmıştık ki nikah memuru, 'Bu törenleri yapmayı seviyorum ve 10 yıl sonra gelip beni görmeye gelirseniz ve her şeyin yolunda olduğunu söylerseniz çok mutlu olurum' dedi" diye konuştu.

70 SANİYEDE PİŞMAN OLDU

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Nikah memurunun sözleri üzerine genç kadın bunu yapmayı çok istediklerini söyleyerek şaka yollu, "Umarım aynı elbiseyi giyebilirim." ifadelerini kullandığını dile getirdi.

Evlendikten sadece birkaç saniye sonra kocasının ona verdiği tepkinin, onunla evlenmekle hata yaptığını hissettirdiğini paylaşan kadın, "Bu, sürekli yapılan bir şakaya benziyor: Umarım gelinliğinize hala sığabilirsiniz. Yaklaşık 70 saniyelik kocam hiç tereddüt etmeden, 'Ya da daha küçük' dedi." ifadelerini kullandı.

"DONUP KALDIM"

Kocasının kilo vermesi üzerine şaka yapmasıyla kendisini çok kötü hissettiğini söyleyen genç kadın, "Öncelikle içimde öldüm. Bir heykel gibi dondum. Nefes bile alamıyormuşum gibi hissettim. O anda durumun ne kadar kötü olduğunu tam olarak anlayamadım. Sadece yüzüne bakıyordum Gülmüyordu. Kalbim kırıldı. Donup kaldım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Koridorda yürümeden önce banyoda ağladım. Yapmamalıydım. 16 yıl sonra boşanıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünümden itibaren hata yaptığımı biliyordum ve ayrılmam 17 yıl sürdü" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok düğün çorbası
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