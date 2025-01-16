Herkes bu penaltıyı konuşuyor! Penaltıyı göğsüyle kurtaran 16 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki amatör takımının antrenmanı sırasında 16 yaşındaki genç kaleci Edson Lopes penaltı atışını göğsüyle kurtardı. Genç kalecinin antrenmanda yaptığı muhteşem kurtarışın hemen ardından acı içinde yere düştüğü anlar görüntülendi.

11 SAAT BOYUNCA HASTANEYE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

Amazon ormanlarındaki Maues kasabasından bir arabayla hastaneye kaldırılan Lopes, 11 saatin sonunda hastaneye ulaştı. Hastanede Lopes'in hayatını kaybettiği açıklanırken ailesi ve bölge halkı bu trajik kayıpla sarsıldı. Lopes'un kalp hastalığı geçmişi yoktu ve aktif bir yaşam tarzına sahip olduğu söyleniyordu.

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Kardeşi Eliomar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Brezilya'nın tümünün kalbine dokundun. Böyle olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Sen kendini adamış bir oyuncuydun ve asla üzülmeyen, her zaman mutlu bir çocuktun. Kardeşim, senin gidişine üzüldük, ama sen en sevdiğin şeyi yaparak, futbol oynayarak gittin" ifadelerini kullandı.