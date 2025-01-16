Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Herkes bu penaltıyı konuşuyor! Penaltıyı göğsüyle kurtaran 16 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

Herkes bu penaltıyı konuşuyor! Penaltıyı göğsüyle kurtaran 16 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

16.01.2025 12:57
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yerel bir kulüpte forma giyen 16 yaşındaki Edson Lopes isimli kaleci penaltı atışını kurtarmak isterken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 16 yaşındaki kaleci penaltıyı göğsüyle kurtardıktan sonra yere yığıldı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki amatör takımının antrenmanı sırasında 16 yaşındaki genç kaleci Edson Lopes penaltı atışını göğsüyle kurtardı. Genç kalecinin antrenmanda yaptığı muhteşem kurtarışın hemen ardından acı içinde yere düştüğü anlar görüntülendi.

11 SAAT BOYUNCA HASTANEYE ULAŞMAYA ÇALIŞTI

122

Amazon ormanlarındaki Maues kasabasından bir arabayla hastaneye kaldırılan Lopes, 11 saatin sonunda hastaneye ulaştı. Hastanede Lopes'in hayatını kaybettiği açıklanırken ailesi ve bölge halkı bu trajik kayıpla sarsıldı. Lopes'un kalp hastalığı geçmişi yoktu ve aktif bir yaşam tarzına sahip olduğu söyleniyordu.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Kardeşi Eliomar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugün Brezilya'nın tümünün kalbine dokundun. Böyle olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Sen kendini adamış bir oyuncuydun ve asla üzülmeyen, her zaman mutlu bir çocuktun. Kardeşim, senin gidişine üzüldük, ama sen en sevdiğin şeyi yaparak, futbol oynayarak gittin" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Ne olduğunu öğrenince boncuk boncuk terledi

Ne olduğunu öğrenince boncuk boncuk terledi

 Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti

Okyanusta poz vermek isteyen kadın dalgalarla sürüklenerek hayatını kaybetti

 5 yaşındaki küçük kız timsaha yem oldu! Yardım çığlıkları yankılandı

5 yaşındaki küçük kız timsaha yem oldu! Yardım çığlıkları yankılandı

 50 yaşındaki kadın estetik yaptırdı değişimi olay oldu!

50 yaşındaki kadın estetik yaptırdı değişimi olay oldu!

 5 yıl önce tüm sosyal medya hesaplarını sildi! Değişime inanamadı

5 yıl önce tüm sosyal medya hesaplarını sildi! Değişime inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak!

İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak!

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

Bile bile kilo aldı! "Kendine neden yaptın?"

Bile bile kilo aldı! "Kendine neden yaptın?"

150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.