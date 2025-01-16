Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 4 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı! Doktorları şaşkına çevirdi: "Kuyruğu bile vardı"

4 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı! Doktorları şaşkına çevirdi: "Kuyruğu bile vardı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddetli mide ağrıları yaşayan ve kendi saçını yediği görülen 4 yaşındaki kızın midesinde büyük bir yumru bulundu. Ameliyatla alınan saç yumağının kuyruğu bile olduğun belirtildi. Olay doktorları bile şaşkına çevirdi.

4 yaşındaki çocuğun midesinden saç yumağı çıktı! Doktorları şaşkına çevirdi: "Kuyruğu bile vardı"

MYNET|DIŞ HABERLER Nepal'de doktorlar 4 yaşındaki bir kız çocuğunun midesinde sıkışmış dev bir saç yumağı bulduktan sonra şaşkına döndüler. Adı açıklanmayan çocuk, bir haftadır şiddetli mide ağrıları çektikten sonra hastaneye kaldırıldı . Büyüyen bir yumruya sahip olmasının yanı sıra, kusma, az miktarda yemek yedikten sonra tokluk hissi ve kendi saçını yeme öyküsü de vardı.

12

Kızın daha sonra Rapunzel sendromu adı verilen bir rahatsızlıktan muzdarip olduğu bulundu. Bu rahatsızlık, birinin saç yeme alışkanlığı edinmesi ve midede kitle oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Sağlık görevlileri 4x4 cm büyüklüğünde sert bir yumru buldular.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SAÇLARI AZALMIŞTI

23

Ebeveynleri, hastaneye kaldırılmadan önce iki hafta boyunca saç yediğini ve başındaki saçların önemli ölçüde inceldiğini bildirmişti. Ancak ailelerinde yeme bozukluğu öyküsü olmadığını ve annenin hamilelik sırasındaki yeme alışkanlıklarının normal olduğunu söylediler.

Küçük kız, mideye kesi yapmak için gastronomi ameliyatı geçirdi ve yakın zamanda yayınlanan bir tıp dergisinde paylaşılan büyük bir tüy yumağı ortaya çıktı. Nepal, Katmandu'daki Tribhuvan Üniversitesi Tıp Enstitüsü'ndeki doktorlar, bunu kuyruğu olan mide şeklinde bir kitle olarak tanımladılar ve bu, midesinden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir

Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

Kurye eve teslimat yapamadı! 6 kat merdiven inip çıkınca fenalaştı

 Erkek striptizciden bekarlığa veda itirafı! "Çok çılgıncaydı"

Erkek striptizciden bekarlığa veda itirafı! "Çok çılgıncaydı"

 Alarmın adresi Çin! Hastaneler dolup taştı

Alarmın adresi Çin! Hastaneler dolup taştı

 17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

17 yaşındaki kız domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

 Sadece evleneli 4 gün olmuştu! Kocasını yerde yatarken bulunca panik oldu

Sadece evleneli 4 gün olmuştu! Kocasını yerde yatarken bulunca panik oldu
Anahtar Kelimeler:
Doktor Nepal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

5 kişiyi katleden polis memurunun evinde kan donduran 'oda' detayı! Oğlunun intihar sebebi de belli oldu

İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak!

İsrail kabinesi ateşkes için toplanmayacak!

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

Bile bile kilo aldı! "Kendine neden yaptın?"

Bile bile kilo aldı! "Kendine neden yaptın?"

150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.