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  4. Burnundaki piercing sandalyeye sıkıştı! Kimse çıkartamayınca yardımına itfaiye ekipleri koştu... Sosyal medyada gündem yarattı

Burnundaki piercing sandalyeye sıkıştı! Kimse çıkartamayınca yardımına itfaiye ekipleri koştu... Sosyal medyada gündem yarattı

15.01.2025 10:57
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 10:57
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Yurtdışında kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan bir kadın iş yerinde bilgisayar sandalyesine burnundaki piercingini sıkıştı. Kendisi ve arkadaşlarının yardımıyla piercingi sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kadın sandalyeyle birlikte hastaneye götürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir görüntü kullanıcılar arasında viral oldu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ismi açıklanmayan kadının ters bir şekilde sandalyesine oturduğu ve burnunu aşağıya doğru eğdiği görüldü. Görüntüler kadının burnundaki piercingin çalışma sandalyesinin demirlerinin arasında sıkışmasıyla bambaşka bir noktaya gitti.

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Görüntülerin devamında genç kadın ve arkadaşları piercingi çıkartmak için yoğun bir çaba sarf etti. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi ve genç kadın sandalyeyle birlikte hastaneye götürüldü.

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O anlara sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu nasıl başardın?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şu acile ve itfaiyeye çok ilginç vakalar geliyor" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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