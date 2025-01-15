Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! Plajlar kapatıldı: "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz"

Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! Plajlar kapatıldı: "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 11:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Sidney kentindeki çeşitli plajların kıyısında bulunan gizemli top şeklindeki nesneler paniğe neden oldu. Gizemli kürelerin ortaya çıkmasından sonra 9 plaj kapatıldı. Yetkililer kürelerin kaynağına ilişkin olarak araştırma yaptıklarını henüz nedenini bulamadıklarını dile getirdi.

Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! Plajlar kapatıldı: "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney kentindeki Manly, Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North ve South Curl Curl, North Steyne ve North Narrabeen plajları kıyılarında bulunan top şeklindeki gizemli nesneler nedeniyle kapatıldı. Kuzey Plajları Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu küçük gri toplar bilye büyüklüğündeydi, bazıları ise daha büyüktü. Yetkililer, test için döküntülerden numune toplamak amacıyla eyalet çevre ajansıyla yakın bir şekilde çalışıyor.

9

"HİÇBİRİMİZ BİLMİYORUZ"

23

Northern Beaches Belediye Başkanı Sue Heins, "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz ve bu durumu daha da endişe verici hale getiriyor. Açıkça oradan oraya savrulan bir şeyler var. Kimin ne düşürdüğünü, kaybettiğini ya da sızdırdığını hiçbirimiz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

 Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

 3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

 Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

 Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Karı-kocanın boğazı kesildi, kız kardeş kalbinden bıçaklandı! Kahvaltı sofrasında 3 cansız beden bulundu

Çalışma saatleri kısalıyor mu? Hükümet harekete geçti: Yeni sistemin ilk detayları belli oldu

Çalışma saatleri kısalıyor mu? Hükümet harekete geçti: Yeni sistemin ilk detayları belli oldu

Yüzerken saldırdı! "İçine doğru çekti"

Yüzerken saldırdı! "İçine doğru çekti"

Hobi olarak başladı! Aralık ayındaki kazancı 4 milyon TL'ye ulaştı

Hobi olarak başladı! Aralık ayındaki kazancı 4 milyon TL'ye ulaştı

100 yıl önce çizildi! Geleceği ön gördü... "İnanılmaz derecede uyuyor"

100 yıl önce çizildi! Geleceği ön gördü... "İnanılmaz derecede uyuyor"

Sandalyeye sıkıştı! Öylece kalakaldı: Viral olan anlar

Sandalyeye sıkıştı! Öylece kalakaldı: Viral olan anlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.