Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! Plajlar kapatıldı: "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Sidney kentindeki Manly, Dee Why, Long Reef, Queenscliff, Freshwater, North ve South Curl Curl, North Steyne ve North Narrabeen plajları kıyılarında bulunan top şeklindeki gizemli nesneler nedeniyle kapatıldı. Kuzey Plajları Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu küçük gri toplar bilye büyüklüğündeydi, bazıları ise daha büyüktü. Yetkililer, test için döküntülerden numune toplamak amacıyla eyalet çevre ajansıyla yakın bir şekilde çalışıyor.

"HİÇBİRİMİZ BİLMİYORUZ"

Northern Beaches Belediye Başkanı Sue Heins, "Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz ve bu durumu daha da endişe verici hale getiriyor. Açıkça oradan oraya savrulan bir şeyler var. Kimin ne düşürdüğünü, kaybettiğini ya da sızdırdığını hiçbirimiz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.