Sosyal medya fenomeni yeni evlenene faizsiz 150 bin lira krediyle alışverişe çıktı! "Televizyona para kalmadı"

Instagram'da "KimbuAslınhan" kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve sıklıkla "Kaç lira Aslı" adıyla bilinen içerik üreticisi 150 bin TL ile alışveriş yapılmasını gösteren bir skeç paylaştı. Fenomen isim "Devlet, yeni evleneceklere 150.000 TL kredi veriyormuş" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımında beyaz eşya alışverişi yapan bir yeni evlenecek çifti canlandırdı.

Beyaz eşyaların tek tek fiyatlarını söyleyen fenomen isim, "Buzdolabı 64.999 TL, çamaşır makinesi 33.999 TL, bulaşık makinesi 30.999 TL. Kaç liramız kaldı bizim? 15.000 TL kaldı. Televizyon kaç para biliyor musun? Televizyon 79.599 TL. Biz diğer eşyaları nasıl alacağız? Hiçbir şeye paramız yetmiyor. Biz en iyisi bir şeylerden vazgeçelim" dedi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şimdi buraya yazanlar olacak yok 15 bin TL'ye buzdolabı var. Lütfen bilinmedik saçma markaları övmeyin" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yeter mi? Yetmez ama gerçekten yuva kurmak isteyen uygun olanlardan alır ve yuvasını kurar" yorumunu yaptı.