Denizde zor anlar! Yüzerken bir anda saldırıya uğradı... "Beni suyun içine doğru çekti"

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Bormio kentinden erkek model Federico Cola, Seyşeller'de tatili sırasında bir ahtapotun bacağına yapışması üzerine kabus dolu anlar yaşadı. Hint Okyanusu'nda yüzdüğü sırada ahtapot bacağına yapıştı ve o anları Cola, kaydederek 131.000 takipçisiyle paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Denizden çıktıktan sonra Cola, yapışan ahtapotu ayırmak için üzerine su döktü. Cola gönderisine, "Aşkımı buldum. Aslında o beni buldu." notunu ekledi. Görüntüler kısa sürede 26.6 milyondan fazla görüntülemeye ve 12.000 yoruma ulaştı . Birçok netizen bu özel etkileşimden duydukları memnuniyeti dile getirerek bunu unutulmaz ve sevimli bir an olarak nitelendirdi.