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Denizde zor anlar! Yüzerken bir anda saldırıya uğradı... "Beni suyun içine doğru çekti"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 10:03
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Model Federico Cola, okyanusta yavaşça yüzerken bir anda gizemli bir deniz canlısı tarafından saldırıya uğradı. Deniz canlısının kendisini suyun dibine doğru çektiğini ifade eden Cola o anların videosunu sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral olmayı başardı.

Denizde zor anlar! Yüzerken bir anda saldırıya uğradı... "Beni suyun içine doğru çekti"

MYNET|DIŞ HABERLER İtalya'nın Bormio kentinden erkek model Federico Cola, Seyşeller'de tatili sırasında bir ahtapotun bacağına yapışması üzerine kabus dolu anlar yaşadı. Hint Okyanusu'nda yüzdüğü sırada ahtapot bacağına yapıştı ve o anları Cola, kaydederek 131.000 takipçisiyle paylaştı. Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

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Denizden çıktıktan sonra Cola, yapışan ahtapotu ayırmak için üzerine su döktü. Cola gönderisine, "Aşkımı buldum. Aslında o beni buldu." notunu ekledi. Görüntüler kısa sürede 26.6 milyondan fazla görüntülemeye ve 12.000 yoruma ulaştı . Birçok netizen bu özel etkileşimden duydukları memnuniyeti dile getirerek bunu unutulmaz ve sevimli bir an olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya deniz
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