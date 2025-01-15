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  4. İngiltere'nin en ucuz evini geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptılar! Sadece 27 bin sterlin (1.171.767 TL) değerindeki ev yanarak kül oldu

İngiltere'nin en ucuz evini geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptılar! Sadece 27 bin sterlin (1.171.767 TL) değerindeki ev yanarak kül oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.01.2025 14:24
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Simon ve Jasmine Dale, geri dönüştürülmüş malzemelerden ekolojik evlerini inşa ettiler. Evlerini "Grand Designs" programında tanıtan çiftin kendilerinin inşa ettiği eko-mülkü yangın sonucunda tamamen yerle bir oldu. Evin yapım aşamasında çift sadece 27 bin sterlin (1.171.767 TL) harcadıklarını açıkladı.

MYNET|DIŞ HABERLER Yapımı sadece 27.000 sterline mal olduğu için İngiltere'nin en ucuz evlerinden biri olarak ev , Simon ve Jasmine Dale tarafından tasarlandı. Dale çifti, Pembrokeshire'da bulunan projeye sadece 500 sterlin (21 bin TL) ile başladı. 6 yıl süren inşaat aşamasında çift, saman, kereste ve hatta cam gibi tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullandı. Evlerinin yalıtımını ise koyun yününden sağladı.

Elektrik tesisatından kaynaklanan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. The Telegraph'a konuşan Jasmine, "Hala tamamen şoktayız, nasıl hissettiğimi söyleyemem. Ama hissi biliyoruz, ilk evimiz yandı, bu yüzden sanırım daha önce buraya gelmiştik. Bunun gizli bir lütuf olmasını umuyoruz. Bu evi yeniden yaratamayacağımızı biliyoruz. Yangın, tuhaf bir elektrik arızasından kaynaklandı. Yangın çıkmadan birkaç dakika önce evdeydim ve alt katta birçok elektrik teli bulunan bir bağlantı kutusu var. Yangın oradan başladı" dedi.

Mid and West Wales İtfaiye ve Kurtarma Servisi Grup Müdürü Dai Swan, arazide kullanılan saman malzemesinin alevlerin söndürülmesini daha da zorlaştırdığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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