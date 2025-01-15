İngiltere'nin en ucuz evini geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptılar! Sadece 27 bin sterlin (1.171.767 TL) değerindeki ev yanarak kül oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Yapımı sadece 27.000 sterline mal olduğu için İngiltere'nin en ucuz evlerinden biri olarak ev , Simon ve Jasmine Dale tarafından tasarlandı. Dale çifti, Pembrokeshire'da bulunan projeye sadece 500 sterlin (21 bin TL) ile başladı. 6 yıl süren inşaat aşamasında çift, saman, kereste ve hatta cam gibi tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullandı. Evlerinin yalıtımını ise koyun yününden sağladı.