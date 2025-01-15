İngiltere'nin en ucuz evini geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptılar! Sadece 27 bin sterlin (1.171.767 TL) değerindeki ev yanarak kül oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Yapımı sadece 27.000 sterline mal olduğu için İngiltere'nin en ucuz evlerinden biri olarak ev , Simon ve Jasmine Dale tarafından tasarlandı. Dale çifti, Pembrokeshire'da bulunan projeye sadece 500 sterlin (21 bin TL) ile başladı. 6 yıl süren inşaat aşamasında çift, saman, kereste ve hatta cam gibi tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullandı. Evlerinin yalıtımını ise koyun yününden sağladı.
Elektrik tesisatından kaynaklanan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. The Telegraph'a konuşan Jasmine, "Hala tamamen şoktayız, nasıl hissettiğimi söyleyemem. Ama hissi biliyoruz, ilk evimiz yandı, bu yüzden sanırım daha önce buraya gelmiştik. Bunun gizli bir lütuf olmasını umuyoruz. Bu evi yeniden yaratamayacağımızı biliyoruz. Yangın, tuhaf bir elektrik arızasından kaynaklandı. Yangın çıkmadan birkaç dakika önce evdeydim ve alt katta birçok elektrik teli bulunan bir bağlantı kutusu var. Yangın oradan başladı" dedi.
Mid and West Wales İtfaiye ve Kurtarma Servisi Grup Müdürü Dai Swan, arazide kullanılan saman malzemesinin alevlerin söndürülmesini daha da zorlaştırdığını açıkladı.
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