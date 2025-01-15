Banka çalışanı müşterilerini dolandırarak yaşadığı lüks hayatıyla gündemdeydi! Talebi şaşkına çevirdi: "Mahkeme daha fazla uzamasın"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya bankası St. George’un eski bir çalışanı Sara Daizli'nin bankadaki konumunu kullanarak müşterilerini dolandırdığı iddia edildi. Görevinden uzaklaştırılan Daizli'nin müşterilerine yaklaşarak onlara daha yüksek kredi puanı vereceğini söylediği ve ardından ise ödemeleri müşterilerin haberi olmadan kendi hesaplarına aktardığı iddia edildi. Aynı zamanda Daizli'nin sahte kredi başvuruları yaptığı da tespit edildi.

Savcının iddiasına göre St. George bankasında çalıştığı iki yıl boyunca kendi banka hesabına 10 bin Avustralya doları (yaklaşık 220 bin TL) değerinde nakit ödeme aktardığı ifade edildi. Eski banka çalışanının elde ettiği kazançla kendisine lüks bir hayat kurduğu ve bu şaşaalı hayatından kesitleri de sosyal medya hesabından paylaştığı iddianamede yerini aldı.

SÜRENİN KISALTILMASINI İSTEDİ

Daizli’nin avukatı, müşterisinin dört ay sürecek bir duruşmanın masraflarını karşılayamayacağını söyleyerek sürenin kısaltılması için talepte bulundu.

Daizli, mahkemeye gerektiğinde hazır bulunmasını garanti altına almak için 1.050.000 Avustralya doları (23.102.856 TL) kefaleti de içeren sıkı koşullar altında kefaletle serbest bırakıldı. Ayrıca iddia edilen dolandırıcılık nedeniyle Westpac Bank tarafından kendisine açılan hukuki davalarla da karşı karşıya.